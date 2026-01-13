13/01/2026 07:53

▷ 道指及標指12日創收市新高

▷ 美司法部調查鮑威爾，特朗普宣布信用卡利率上限

▷ 現貨金價突破4600美元，美匯指數跌至98.7

《經濟通通訊社13日專訊》美國股市周一（12日）低開高走，市場暫時消化美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，以及總統特朗普對伊朗的強硬政策，道指及標指雙雙創下歷史新高。道指一度下跌近500點，標指在盤中低點時下跌近0.5%，其後反彈向上。道指盤中高見49633.35點，標指一度升至6986.33點，兩者均創盤中新高。道指收市升86.13點，或0.17%，報49590.2點；標普500指數升10.99點，或0.16%，報6977.27點；納指升62.56點，或0.26%，報23733.9點。市場原聚焦於聯儲局的政治風暴。外界普遍解讀這是特朗普為在鮑威爾2026年5月任期屆滿前，試圖提早將其撤換或施壓減息的政治手段。此外，特朗普上周在社交平台宣布，要求信用卡利率上限須設定為10%，並計劃於1月20日生效，更警告若金融機構不響應將構成違法行為。此舉引發金融板塊劇烈震盪，第一資本(US.COF)股價重挫6.4%，因其業務高度依賴信用卡利息收入。摩根大通(US.JPM)收市跌1.4%。花旗集團(US.C)下跌近3%。*現貨金突破4600美元關口*政治不確定性加上對長期通脹的擔憂，刺激資金湧入貴金屬市場。現貨金價周一強勢突破每盎司4600美元心理關口，日內高見4630美元，創下歷史新高。紐約期金升2.3%，報4605美元。美匯指數周一（12日）顯著受壓，失守99水平，低見98.7附近，單日跌幅約0.2%。​美元兌日圓日內報158.17，微升0.16%。歐元兌美元一度高見1.162水平，報1.1669，上揚約0.3%。 ​布蘭特期油日內升約0.9%，報每桶63.87美元。紐約期油升約0.7%，報每桶59.35美元。(jf)