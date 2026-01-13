直播中 : 開市Good Morning - 鮑威爾遭調查 對環球股市有何影響？
直播中 : 開市Good Morning - 鮑威爾遭調查 對環球股市有何影響？
27,030.47
+421.99
(+1.59%)
27,064
+467
(+1.76%)
高水34
9,349.59
+129.51
(+1.40%)
5,988.10
+124.90
(+2.13%)
224.01億
4,168.65
+3.36
(+0.081%)
4,798.52
+8.60
(+0.180%)
14,385.97
+19.06
(+0.133%)
2,728.96
+4.73
(+0.17%)
91,338.5000
+42.3000
(0.046%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1103
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9390
即時更新：13/01/2026 09:31
可賣空股票總成交
2,651.22億
主板賣空
427.92億
(16.141%)
更新：12/01/2026 16:59
比特幣
資料由Binance提供
91,338.5000
+42.3000
(0.046%)
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
新聞
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6060
更新：13/01/2026 09:30:52
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.62%
10年-3個月國債孳息率
0.56%
更新：09/01/2026 16:15
