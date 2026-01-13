13/01/2026 11:42

【外圍經濟】日圓跌至一年來新低，日本央行前委員料最快4月加息

《經濟通通訊社13日專訊》在當地媒體報道高市考慮下個月舉行大選之後，日圓進一步下跌。周二（13日）東京上午，日圓兌美元匯率跌至158.68，創一年來新低，接近日本財務省2024年干預外匯市場的水平。



日本內閣官房副長官尾崎正直拒絕就高市可能提前大選發表評論，但表示注意到外匯市場出現快速、單邊波動。



*櫻井：高市危險財政令日圓持續疲軟*



與此同時，彭博社發表上周五（9日）對日本央行前委員櫻井真的採訪，受訪者指出市場高度擔憂日本首相高市早苗「危險的」財政政策，會導致日圓持續疲軟，日本央行最早可能在4月加息。



櫻井說：「日本央行至少要在6月或7月之前提高利率，但這一行動也可能在4月發生。」言論表明，他認為日本央行在接下來的兩次會議上都不會採取行動提振日圓。因此，如果日圓繼續下跌，支撐日圓的責任就落在了財務省身上。



櫻井表示，雖然日本央行上個月將借貸成本提高到0.75厘，為30年來的最高水平，但這僅僅起到了防止日圓進一步下跌的作用，而不是像通常的加息那樣推高日圓匯率。



他批評：「高市推出規模過大的經濟刺激方案，以及下一財年的預算計劃後，市場對她並不信任。問題很簡單：通脹已經抬頭，為什麼還要大幅增加財政支出？」(jf)