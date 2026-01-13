直播中 : 開市Good Morning - 鮑威爾遭調查 對環球股市有何影響？
直播中 : 開市Good Morning - 鮑威爾遭調查 對環球股市有何影響？
27,015.99
+407.51
(+1.53%)
27,048
+451
(+1.70%)
高水32
9,342.46
+122.38
(+1.33%)
5,977.91
+114.71
(+1.96%)
239.40億
4,168.78
+3.49
(+0.084%)
4,800.11
+10.19
(+0.213%)
14,386.61
+19.70
(+0.137%)
2,729.84
+5.61
(+0.21%)
91,333.6100
+37.4100
(0.041%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1103
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9390
恒生指數
27,015.99
+407.51
(+1.53%)
期指
高水32
27,048
+451
(+1.70%)
國企指數
9,342.46
+122.38
(+1.33%)
科技指數
5,977.91
+114.71
(+1.96%)
大市成交
239.40億
股票
239.40億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：13/01/2026 09:32
可賣空股票總成交
2,651.22億
主板賣空
427.92億
(16.141%)
更新：12/01/2026 16:59
上証指數
成交：585.88億
4,168.78
+3.49
(+0.084%)
滬深300
4,800.11
+10.19
(+0.213%)
深証成指
14,386.61
+19.70
(+0.137%)
MSCI中國A50
2,729.84
+5.61
(+0.21%)
比特幣
資料由Binance提供
91,333.6100
+37.4100
(0.041%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1103
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9390
