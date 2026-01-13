13/01/2026 08:25

【開市Ｇｏ】侵侵關稅威嚇伊朗貿易國，歐盟擬鬆綁對華電動車關稅，人幣走強

2026年1月13日【要聞盤點】



1、美國股市周一(12日)美股全日低開高走，道指一度下跌近500點，標指在盤中低點時下跌近0.5%，其後反彈向上，道指及標指雙雙創下歷史新高。市場似乎暫時消化兩大政治震撼彈，美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，以及總統特朗普強硬要求將信用卡利率上限設定為10%。道指收市升86點，或0.17%，報49590點；標普500指數升10點，或0.16%，報6977點；納指升62點，或0.26%，報23733點。中國金龍指數跌56點。日經期貨截至上午8時05分下跌275點。



2、美國總統特朗普宣布即日起對任何與伊朗「有生意往來」的國家加徵25%關稅，中美元首去年達成的貿易休戰協議或面臨考驗。



3、有共和黨要員罕見抨擊司法部對美聯儲的調查，據報財長貝森特警告特朗普此舉或對金融市場構成不利影響。Pimco等債券巨頭預期美債利率或上行。



4、摩根大通預計美聯儲將於2026年全年維持利率不變，並預測2027年開始加息；高盛預計美聯儲2026年將分別於6月和9月減息，共計減息50個基點。



5、歐盟考慮對出口至當地的中國電動車設定最低價格，取代開徵高額關稅，此舉釋放緩和貿易緊張局勢的信號。



6、特朗普政府接近敲定與台灣的貿易協議，據報關稅稅率或降至15%，作為交換條件，台積電將承諾在亞利桑那州新建五座晶片工廠。



7、韓國交易所計劃於6月推出盤前及盤後交易，令每日交易時間由目前6.5小時延長至12小時。



8、本港樓市轉勢向好，花旗將今年樓價預測由原估計全年升3%上調至漲8%。





【焦點股】



民航股：中國國航(00753)、東航(00670)、南航(01055)

- 憂慮美聯儲獨立性，離岸和在岸人民幣升至2023年5月以來最高水平



蘋概股：比亞迪電子(00285)、舜宇光學(02382)、丘鈦科技(01478) 蘋果在華AI合作方：阿里(09988)、百度(09888)

- 蘋果將與谷歌合作為今年推出的Siri提供AI支持



金礦股：招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、紫金礦業(02899)

- 憂慮美聯儲獨立性和地緣政治風險，現貨黃金站上4630美元/盎司



電動車板塊：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、理想汽車(02015)

- 歐盟擬以最低價格機制替代對華電動車高額關稅



AI製藥股：英矽智能(03696)

- 英偉達與禮來投資10億美元成立首個AI藥物研發實驗室



數據中心股：萬國數據(09698)、金山雲(03888)

- Meta宣布啟動Meta Compute計劃建設計算基礎設施



萬科企業(02202)

- 債務顧問PJT Partners據悉建議美元債持有人宣告公司違約



藥明康德(02359)

- 預期去年純利按年增長約1倍；收入按年增長約15.8%



華潤置地(01109)

- 12月銷售升28%，全年銷售2336億人民幣跌11%



龍湖集團(00960)

- 12月銷售額跌54%，全年銷售額632億人民幣跌38%



丘鈦科技(01478)

- 12月攝像頭模組銷售數量同比增長43.6%



榮昌生物(09995)

- 授抗癌藥獨家許可，潛在收款高達437億元外加特許使用費分成



BBSB(08610)

- 下限定價超購逾1萬倍，一手分配率0.05%，暗盤升4倍，今日創業板掛牌



紅星冷鏈(01641)

- 超購2308倍，一手分配率1%，暗盤升36%，今日掛牌



兆易創新(03986)

- 超購541倍，一手分配率2%，暗盤升40%，今日掛牌



百奧賽圖(02315)

- 與育世博訂協議，將有權獲首付款及多項款項



達力普(01921)

- 引入Zumar合資發展沙特石油管材項目，今早復牌





【油金報價】



紐約期油上漲0.75%，報每桶59.37美元



布倫特期油上漲1.52%，報每桶64.30美元



黃金現貨下跌0.08%，報每盎司4593.76美元



紐約期金下跌0.28%，報每盎司4601.69美元