13/01/2026 15:37

【特朗普當政】政府停擺抑制效應消退，美國消費者物價指數或反彈

《經濟通通訊社13日專訊》美國政府停擺的抑制效應，在11月人為壓低了通脹，在停擺影響消退後，即將公布的美國12月消費者物價指數(CPI)增速，有很大概率會加快。



這場43天的政府停擺導致10月物價數據未能正常收集，美國勞工統計局因此採用數據順延法估算相關數據，以此編制11月消費者物價指數報告。儘管11月物價數據最終完成採集，但採集工作開始時間已至當月下旬，零售商已開展假日促銷活動。



道明證券美國宏觀策略主管Oscar Munoz表示：「我們預計，受政府停擺導致的數據採集問題影響，本次消費者物價指數報告，將出現顯著的通脹數據回彈。不過，消費者物價不會完全回補此前的跌幅，因為房租數據的回彈，要等到2026年4月的報告中才會體現。」



路透社對經濟學家的調查預測顯示，受食品和能源價格走高影響，12月美國消費者物價指數較上月或上漲0.3%；2025年12月按年比漲幅預計達2.7%，與11月漲幅持平。(rc)