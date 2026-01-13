26,848.47
+239.99
(+0.90%)
26,863
+266
(+1.00%)
高水15
9,285.41
+65.33
(+0.71%)
5,869.79
+6.59
(+0.11%)
3,151.92億
4,138.76
-26.53
(-0.637%)
4,761.03
-28.89
(-0.603%)
14,169.40
-197.51
(-1.375%)
2,707.42
-16.81
(-0.62%)
92,349.7400
+1,053.5400
(1.154%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1183
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9210
新聞及評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.33%
公佈日期
12/01/2026 18:30
加拿大-失業率
公佈值
6.80%
公佈日期
09/01/2026 21:30
美國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
09/01/2026 21:30
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.5090
電匯客戶賣出
4.4890
更新：13/01/2026 17:10:21
最新
