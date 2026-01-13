13/01/2026 16:10

《經濟時評》瑞銀：人行降息料在第二季及下半年，全年降息20個基點

《經濟通通訊社13日專訊》瑞銀大中華研討會今天在上海舉行，瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，展望2026年，中國貨幣政策仍存在進一步寬鬆的空間，預計人民銀行可能進一步下調政策利率，包括降準降息還是有可能的。



張寧指出，未來仍不排除通過降息、降準等方式進一步下調政策利率的可能性。不過，目前市場對寬鬆政策的預期並不十分一致，相關判斷仍存在分歧。張寧表示，若實施降息，節奏上或更可能集中在二季度及下半年，全年降息幅度或為20個基點，每次約10個基點。



另外一方面，可能專項地方債、特別國債的發行，略有增量是有可能的。但對比去年和再之前的政策設計，確實增量的部分有所減弱，但依然是比較積極的，而且結構優化層面是更加關注，包括出口退稅的調整，包括消費「以舊換新」補貼的調整。(ew)