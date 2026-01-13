13/01/2026 10:01

中銀香港(02388)協助亞投行發行40億元公募債券

《經濟通通訊社13日專訊》中銀香港(02388)協助亞洲基礎設施投資銀行發行40億港元債券，這是亞投行連續第二年在香港市場發行以港幣計價的公募債券，中銀香港於本次發行再次擔任聯席主承銷商。本次可持續發展債券發行規模為40億港元，年期為3年，定價利率為2.79%。



本次發行訂單規模最高達78億港元，受到了各類型投資者的廣泛關注和積極參與。同時，本次交易透過債務工具中央結算系統(CMU)進行本地結算，進一步促進港元債券流動性。債券獲穆迪Aaa、標普AAA和惠譽AAA的評級。該筆債券所募集的 資金將用於亞投行的日常資源運營。



中銀香港副總裁王化斌表示，亞投行發行港幣公募債券產生的強大的示範效應，將吸引更多優質的跨國企業及機構投資者將目光投向港幣債券市場。中銀香港將繼續發揮橋樑作用，積極推動超主權機構在港融資，為提升香港國際金融中心的競爭力貢獻力量。(bi)