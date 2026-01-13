13/01/2026 12:49

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 譚木匠2013年購蘇州建興置業物業，全額支付3355.6萬元

▷ 蘇州建興破產後要求歸還物業，法院判譚木匠需返還

▷ 譚木匠多次上訴被駁回，江蘇高院2025年駁回再審 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》譚木匠(00837)於2013年12月24日與蘇州建興置業簽訂商品房買賣合同，悉數支付該物業之售價3355.6萬元人民幣，其後並佔有該物業，但由於蘇州建興置業遇到財務困難，並進入破產清算程序。蘇州建興置業之破產管理人要求譚木匠歸還物業。譚木匠提出上訴，惟被法院駁回，最終再被江蘇高院駁回再審申請。*判決屬「事實查不清楚、法律適用錯誤」*譚木匠行政總裁羅洪平指出，作為公司管理層的第一責任人，心情其實一直很沉重。他強調，公司已完全履行義務，當中包括全款付清、合同合法、房屋已竣工驗收並實際交付使用10年，公司無任何過錯或違約。事件單純屬發展商違約，發展商未辦理產權過戶，屬違約方。他指出，公司堅決認為發展商無權單方解除，法院應判繼續履行合約。他批評判決「事實查不清楚、法律適用錯誤」，又指他已以總裁名義寫信給省高院領導，希望重視國家重大政策方針。他強調，公司堅定維權、抗爭到底，堅決要求糾正錯誤判決，維護公司合法權益。公司於通告中提到，雖不認同裁決，但最終裁決代表中國普通司法程序終結，公司仍將評估透過檢察院抗訴或向最高人民法院申訴的可行性，但不保證成功。*江蘇高院駁回再審申請*譚木匠控股有限公司於2013年12月24日與蘇州建興置業簽訂商品房買賣合同，悉數支付該物業之售價3355.6萬元人民幣，其後並佔有該物業。但由於蘇州建興置業未能履行其合同義務，包括未能解除該物業的抵押及未能結清與該物業相關的未繳稅費，集團尚未獲得相關業主所有權文件。蘇州建興置業其後遇到財務困難，並於2020年6月進入破產清算程序。於2021年2月，蘇州建興置業之破產管理人向集團發出通知，試圖終止該合同，要求歸還該物業，並就此提起訴訟。蘇州市姑蘇區人民法院於2021年7月裁定發展商勝訴，判令集團返還該物業。譚木匠其後提出上訴，尋求推翻一審判決。江蘇省蘇州市中級人民法院於2022年5月駁回上訴並維持發展商勝訴的一審判決。於2025年12月29日，集團收到江蘇省高級人民法院所發出日期為2025年12月29日之民事裁定書。江蘇高院駁回了集團的再審申請。(kl)(zz)