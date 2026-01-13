13/01/2026 13:01

《經濟通通訊社13日專訊》KGI凱基今天發布2026年環球市場展望，凱基表示，對於內地及香港市場，宏觀經濟方面，隨著多國貿易協議達成，風險回落，惟受外圍拖累，預期 2026年中國GDP實質增長將略放緩至4.6%。今年中港投資市場建議留意四大核心。該行對恒生指數前景持樂觀態度。預期聯儲局減息將推動資金回流中港股市。基於預期市盈率上調至13.5倍預測市盈率及8%盈利增長，該行設定2026年底恒指目標為30000點，潛在升幅約14%。該行續指，隨著信心恢復，投資風格有望由守轉攻。推薦12大選股：小鵬汽車(09868)、優必選(09880)、騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、中國宏橋(01378)、友邦(01299)、中國平安(02318)、招商銀行(03968)、康方生物(09926)、泡泡瑪特(09992)、騰訊音樂(01698)及信和置業(00083)。*中港股市配置價值已全面重現*凱基首席投資總監梁啟棠表示，2026年是中國經濟的關鍵轉折點。雖然市場預期GDP增長放緩至4.6%，但「新質生產力」如人形機器人正接棒成為新增長引擎。市場最關鍵的訊號是資金正在「甦醒」- 龐大的儲蓄正從低息定存流向資本市場尋求回報。隨著風險偏好回歸及政策發力，現在是投資策略由「防守」轉向「進攻」的最佳時機。在估值修復與盈利增長雙重驅動下，該行看好恒指上望30000點，中港股市的配置價值已全面重現。該行表示，在消費領域，內需確立為增長核心，貢獻逾半GDP。隨著「以舊換新」效應減退，預計中央將落實「十五五」及經濟會議規劃，推出涵蓋文娛體育的新一輪補貼，持續提振居民消費。金融市場方面，風險偏好提升。鑑於債息與定存息差收窄，龐大儲蓄正流向資本市場尋求回報。銀行保險業基本面築底，信貸結構加速從房地產轉向支持實體工業。*人形機器人料今年迎來商業化的「iPhone時刻」*該行續指，針對「反內捲」議題，PPI持續弱勢，去產能成焦點。相較2015年，本輪涉及更多下游民企且需顧及就業，挑戰更艱鉅。預期行業整合需時，但衝擊可控，利好長遠健康發展。關於新質生產力，這將取代房地產及舊基建成為投資主軸。數字基建支撐AI及具身智能，人形機器人料於2026年迎來商業化的「iPhone時刻」。具核心技術自主權的創新藥等龍頭，將享更高估值溢價。(bn)