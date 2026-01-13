26,796.29
+187.81
(+0.71%)
26,820
+223
(+0.84%)
高水24
9,267.14
+47.06
(+0.51%)
5,857.64
-5.56
(-0.09%)
2,379.42億
4,151.94
-13.35
(-0.321%)
4,775.44
-14.48
(-0.302%)
14,226.99
-139.92
(-0.974%)
2,713.36
-10.87
(-0.40%)
91,977.0300
+680.8300
(0.746%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1163
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9244
恒生指數
26,796.29
+187.81
(+0.71%)
期指
高水24
26,820
+223
(+0.84%)
國企指數
9,267.14
+47.06
(+0.51%)
科技指數
5,857.64
-5.56
(-0.09%)
大市成交
2,379.42億
股票
2,109.08億
(88.638%)
窩輪
82.59億
(3.471%)
牛熊證
187.75億
(7.891%)
即時更新：13/01/2026 14:08
可賣空股票總成交
1,575.74億
主板賣空
240.91億
(15.289%)
半日數據，更新：13/01/2026 12:40
上証指數
成交：12,374.90億
4,151.94
-13.35
(-0.321%)
滬深300
4,775.44
-14.48
(-0.302%)
深証成指
14,226.99
-139.92
(-0.974%)
MSCI中國A50
2,713.36
-10.87
(-0.40%)
比特幣
資料由Binance提供
91,977.0300
+680.8300
(0.746%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1163
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9244
