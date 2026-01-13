13/01/2026 13:16

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ KGI凱基發布2026年環球市場展望

▷ 2025年前三季新加坡經濟表現優於預期

▷ 製造業、批發貿易及金融保險業為增長支柱 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社13日專訊》KGI凱基今天發布2026年環球市場展望，KGI凱基表示，對於新加坡市場，2025年前三季新加坡整體經濟表現優於預期。這主要是由於美國調整了其互惠關稅政策，並與主要貿易夥伴達成協議，從而緩解了全球貿易緊張局勢。製造業、批發貿易以及金融保險業仍然是新加坡經濟的增長支柱，各領域均錄得可觀增長。特別值得一提的是，在電子、交通工程及生物醫藥製造集群的推動下，製造業增長尤為強勁。全年展望保持樂觀，預計這股增長勢頭將持續至年底。凱基提及，展望未來，2026年的全球經濟前景顯示，包括中國和歐元區在內的新加坡大多數主要貿易夥伴的GDP 增長將放緩。這主要是受到美國關稅的影響，進而抑制了對東南亞出口產品的需求；不過，受惠於人工智能的投資，美國的經濟增長預計將保持韌性。凱基續指，新加坡的外向型行業（特別是製造業和貿易相關服務）預計擴張速度將比 2025年緩慢。雖然電子及相關行業將受益於AI需求，但部分精密工程和生物醫藥的國內產量可能會放緩。此外，建築業預計將會增長，但面向消費者的行業則可能持續低迷。然而，相對較低的利率和持續的政府支持將緩衝經濟放緩的影響，且資本市場仍將受益於上行重估的催化劑。凱基新加坡研究主管陳廣治表示，由於貿易緊張局勢的緩和以及人工智能浪潮的推動，新加坡在2025年實現了顯著的經濟擴張。政府積極的舉措為股市牛市提供了強勁助力，預計這股強勁的勢頭將會持續，為2026年帶來樂觀的經濟前景。(bn)