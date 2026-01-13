13/01/2026 13:41

中銀香港提供農曆新年新鈔兌換及電子利是服務，3000元「新鈔標準裝」1.27起網上預留

《經濟通通訊社13日專訊》中銀香港(02388)宣布，由今年2月3日起，中銀香港各分行將提供新鈔及「迎新鈔」兌換服務，以及總值港幣3000元的「新鈔標準裝」，包括100張港幣20元及20張港幣50元新鈔，供市民兌換。



為節省輪候時間，客戶及市民可從1月27日起，透過該行手機銀行及網頁預留「新鈔標準裝」及「迎新鈔」，於所選分行及時段領取。此外，該行全線分行及理財中心將在2月3 日至5日延長服務時間，提早於早上8時營業，額外營業時段專門提供換鈔服務，分行並設有兌換新鈔專窗及派籌登記服務，方便市民兌換新鈔。



中銀香港手機銀行及BoC Pay+今年將繼續提供「Phone」利是服務。BoC Pay+更特別聯乘M&M’s推出一系列「Pay Buddy」及M&M’s新春主題電子利是封，鼓勵市民以更便捷環保的方式派發利是。BoC Pay+客戶每次可同時發出10封電子利是，與親友分享新春喜悅。(bi)