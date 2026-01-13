13/01/2026 17:54

滙豐：2月3日起流動銀行將首次支援現金交易，提供3000元新鈔套裝予客戶提取

《經濟通通訊社13日專訊》農曆新年將至，滙豐會推出一系列線上及線下特別措施支援客戶迎接馬年。2026年2月3日至9日期間，在旺角、觀塘及屯門市廣場理財易中心及三部流動銀行的部分指定自動櫃員機，將提供面值港幣20元或50元「迎新鈔」供客戶提取。同時，以往僅支援開戶等非現金交易的流動銀行，於上述期間會首次提供港幣3000元新鈔套裝予客戶提取。



此外，所有分行將於2026年2月3日至16日提供面值港幣3000元及6000元的鈔票套裝。滙豐同時鼓勵客戶使用PayMe或滙豐流動理財應用程式經「轉數快」派發電子利是，向親友送上新年祝福。



網上預約由2026年1月27日起，客戶可透過HSBC HK APP或www.hsbc.com.hk預約時段於選定分行領取新鈔。分行延長服務時間，由2026年2月3日至5日，所有滙豐分行提早於早 上8時營業，並設有特快櫃台加快流程。另外，為更有效管理人流，2026年2月3日至16日，分行每日早上會向未有預約的客戶派籌，以於當日兌換新鈔。(bi)