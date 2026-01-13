13/01/2026 19:31

《再戰明天》中國公布進出口數據，美國公布PPI

《經濟通通訊社13日專訊》中國公布進出口數據，及美國公布PPI，料為周三（14日）市場焦點。



*歐洲央行副總裁發表演講*



各國重要經濟活動方面，周三本港時間4:00pm，英倫銀行MPC外部委員泰勒在新加坡國立大學發表講話。4:15pm，歐洲央行副總裁德金多斯在2026年西班牙投資者日活動上發表演講。



數據方面，周三（14日）中國公布12月出口，年率升幅料由5.9%收窄至3.1%；12月進口年率升幅料由1.9%收窄至0.9%；12月貿易收支料由1116.8億美元升至1143.5億美元。7:50am（本港時間．下同），日本公布12月貨幣供應M2；12月貨幣供應M3。2:00pm，日本公布12月工具機訂單。9:30pm，美國公布11月生產者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料維持於2.7%；11月零售銷售月率料由持平升上0.4%。11:00pm，美國公布12月成屋銷售，料由413萬升至422萬，月率升幅料由0.5%擴大至2.2%。



在本港，明日公布業績的公司有:萬順瑞強集團(08427)等。(wa)