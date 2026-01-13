13/01/2026 11:32
《港元利率》港元拆息全線向下，一個月拆息連跌3日報2.69厘
《經濟通通訊社13日專訊》港元拆息全線向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌3日報2.69厘，跌14.881基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.83411厘，跌5.589基點。
隔夜息報1.46405厘，跌92.881基點；一周拆息跌35.905基點，報2.23607厘，兩周則跌29.5基點，報2.32571厘。長息方面，六個月拆息跌2.56基點，報2.95113厘，一年期則跌2.768基點，報2.98625厘。
港元匯價今日在7.7991-7.7956之間上落，最新報7.7984。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.46405
|-92.881
|一周
|2.23607
|-35.905
|兩周
|2.32571
|-29.5
|一個月
|2.69
|-14.881
|兩個月
|2.80446
|-7.066
|三個月
|2.83411
|-5.589
|六個月
|2.95113
|-2.56
|一年
|2.98625
|-2.768
資料來源：香港銀行公會