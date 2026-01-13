13/01/2026 10:04

《真知灼見－溫灼培》美國政府面對內憂外患，刺激金價上升

《真知灼見》美國聯邦移民執法局(ICE)人員上周三（7日）在明尼蘇達州進行針對非法移民的行動時，開槍擊斃一名女子，事件引發全美超過1000場反ICE抗議。美國國土安全部部長持續向明尼蘇達州增派執法人員，聲稱要加強當地ICE人員的安全。此次事件也凸顯了州與聯邦政府之間的矛盾。隨著美國內部政治爭端變得激烈，美元信用也自然受到影響，這對金價的上升尤為有利。



此外，美國總統特朗普自去年推出關稅政策所獲得的施政「紅利」似乎已經告一段落。踏入今年，他的施政面臨重重挑戰。在國內，特朗普必須應對明尼蘇達州暴亂所引發的一系列後續影響；在國外，雖然成功推翻委內瑞拉總統馬杜羅，但美國卻未能有效控制當地的石油資源，難以依賴這些資源來緩解自身的債務問題，相反，美國的行動卻使許多中小型國家感到恐懼，進一步加速去美元化的步伐，使美國得不償失。特朗普政府面對這樣的內外交困局勢，解釋了為何金價突破去年12月高位約4550美元。



*特朗普對經濟干預亦為金價帶來支持*



除了政治上的挑戰，特朗普在經濟政策上的干預也引發市場混亂。首先，美國聯儲局主席鮑威爾確認，他已收到司法部對其發出的傳票，內容涉及聯儲局總部翻修工程的問題。鮑威爾指，他質疑這是針對其拒絕配合特朗普大幅減息要求所致。儘管特朗普稱他對事件一無所知，但鮑威爾的言論，已隨即使市場擔憂這一舉動可能會破壞聯儲局在貨幣政策上保持不受政治干預的傳統。受上述因素影響，本周美元顯著走弱，而金價則上升。



其次，特朗普上周五（9日）於其社交平台上提出，自本月20日起，要求將信用卡利率設為一年期的10厘封頂。他的言論隨即引發市場擔憂，認為不少財務狀況較弱的民眾可能將無法申請到信用卡，從而影響整體美國的消費能力及經濟。隨著特朗普對美國經濟的干預愈加深入，市場對其破壞性影響的擔憂也在加劇，這也是金價上升的重要原因之一。



*金價下一步料邁向5000美元*



技術上，金價自去年11月以來明顯進入上升軌道，並在4300美元形成了強大支持。相信金價有望繼續沿著上升軌道上移，並在今年內有機會觸及5000美元。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》



*《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。