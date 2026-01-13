26,906.02
+297.54
(+1.12%)
26,948
+351
(+1.32%)
高水42
9,308.55
+88.47
(+0.96%)
5,906.85
+43.65
(+0.74%)
1,641.26億
4,165.65
+0.36
(+0.009%)
4,790.49
+0.57
(+0.012%)
14,324.57
-42.34
(-0.295%)
2,725.21
+0.98
(+0.04%)
91,150.0600
-146.1400
(-0.160%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1093
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9300
恒生指數
26,906.02
+297.54
(+1.12%)
期指
高水42
26,948
+351
(+1.32%)
國企指數
9,308.55
+88.47
(+0.96%)
科技指數
5,906.85
+43.65
(+0.74%)
大市成交
1,641.26億
股票
1,403.80億
(85.532%)
窩輪
63.31億
(3.857%)
牛熊證
174.15億
(10.611%)
即時更新：13/01/2026 11:04
可賣空股票總成交
2,651.22億
主板賣空
427.92億
(16.141%)
更新：12/01/2026 16:59
上証指數
成交：8,693.17億
4,165.65
+0.36
(+0.009%)
滬深300
4,790.49
+0.57
(+0.012%)
深証成指
14,324.57
-42.34
(-0.295%)
MSCI中國A50
2,725.21
+0.98
(+0.04%)
比特幣
資料由Binance提供
91,150.0600
-146.1400
(-0.160%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1093
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9300
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

唐人街最猥瑣的男人
世事政情 英倫歲月

唐人街最猥瑣的男人
食物中毒|一家四口韓國旅遊腹瀉狂嘔，醫療費近萬元只因吃1種食...
醫學通識 健康解「迷」

食物中毒|一家四口韓國旅遊腹瀉狂嘔，醫療費近萬元只因吃1種食...
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00981 中芯國際00285 比亞迪電子02318 中國平安
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

美製F-16金玉其外，飛行員命懸一線

13/01/2026 08:50
大國博弈

高息定存 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.39%
1個月
2.84%
3個月
2.89%
更新：12/01/2026 11:15
即將公佈經濟數據
加拿大-建築許可(月率)
即將公佈
13/01/2026 21:30
前值
14.90%
市場預測
-5.50%
美國-消費者物價指數(月率)
即將公佈
13/01/2026 21:30
前值
--
市場預測
0.30%
美元匯率-最大跌幅
EUR 歐元/美元
1.1659
-0.0008
-0.069%
CNY 美元/人民幣
6.9727
-0.0043
-0.062%
CAD 美元/加元
1.3873
-0.0003
-0.019%
更新：13/01/2026 11:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處