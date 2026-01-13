13/01/2026 09:25
【聚焦人幣】人幣中間價升5點子，三連升報7.0103，續創15個半月高
《經濟通通訊社13日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0103，較上個交易日升5點子，三連升，續創2024年9月30日以來15個半月新高，較市場預測偏弱約370點，上個交易日報7.0108。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0103
|-5.00
|1歐元/人民幣
|8.1463
|+63.00
|100日圓/人民幣
|4.4222
|-45.00
|1港元/人民幣
|0.8991
|-4.50
|1英鎊/人民幣
|9.4038
|+339.00
|1澳元/人民幣
|4.6827
|+68.00
|1紐元/人民幣
|4.0260
|+204.00
|1新加坡/人民幣
|5.4368
|+23.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7582
|+322.00
|1加元/人民幣
|5.0308
|+67.00
|1人民幣/林吉特
|0.5804
|-15.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2381
|-740.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3446
|-120.00
|1人民幣/韓元
|210.4800
|+168.00