13/01/2026 08:53

【抓捕馬杜羅】中國赴委內瑞拉兩艘油輪已掉頭返航

《經濟通通訊社13日專訊》據《路透》援引倫敦證交所集團(LSEG)航運數據顯示，美國對委內瑞拉實施原油禁運之際，兩艘懸掛中國國旗的超大型油輪原本駛往委內瑞拉裝載用於償債的原油，但已掉頭返航，正駛回亞洲。



美國上周宣布一項價值20億美元的協議，出口多達5000萬桶滯留在倉庫中的委內瑞拉石油。美國總統特朗普上周五（9日）表示，中國可以從美國或委內瑞拉購買其所需的全部石油。不過，中國自上月以來就沒有收到過任何船貨，華盛頓表示禁運仍然有效。



面對封鎖以及美國抓捕總統馬杜羅引發的委內瑞拉政治危機，超大型原油運輸船Xingye號和Thousand Sunny號已在大西洋拋錨數周，等待指示。這兩艘船屬於一組由三艘超大型油輪組成的船隊，該船隊只跑委內瑞拉-中國航線，運輸償債原油。



相關貸款屬於委內瑞拉對中國整體債務的一部分。在美國2019年對委內瑞拉實施能源制裁後不久，中國給予資本償付寬限期，並與加拉加斯達成臨時安排，以原油船貨抵償到期本息。(ry)