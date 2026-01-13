13/01/2026 16:40

《行業數據》同程：2026年「史上最長春節假期」催熱出境遊

《經濟通通訊社13日專訊》2026年春節9天連休，促成「史上最長春節假期」，直接刺激出境遊需求的爆發。同程旅行數據顯示，截至1月12日，平台上春節出境遊相關產品預訂已進入高峰時段。春節前後出發的個人旅遊簽證、機票、酒店、跟團遊等產品搜索量及預訂熱度全面超越2025年春節。



充裕假期下，人們有了更靈活的安排空間。數據顯示，今年春節期間，5-7天的短途出境遊產品預訂仍佔據主流，但部分用戶將出發節點延至大年初二前後，回鄉過年、出國度假「兩不誤」的趨勢愈發明顯。9天長假疊加「請5休15」拼假模式，也帶動長線出境遊熱度攀升。同程平台上，春節假期9-12天長線出境遊產品預訂增速突出，該天數區間下的出遊用戶佔比提升至25%左右。



數據顯示，截至1月12日，春節假期國際機票預訂熱門目的地TOP10中，東南亞區域佔據半壁江山，主要包括新加坡、吉隆坡、胡志明市、巴厘島等。(ry)