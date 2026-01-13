26,848.47
+239.99
(+0.90%)
26,828
-35
(-0.13%)
低水20
9,285.41
+65.33
(+0.71%)
5,869.79
+6.59
(+0.11%)
3,151.92億
4,138.76
-26.53
(-0.637%)
4,761.03
-28.89
(-0.603%)
14,169.40
-197.51
(-1.375%)
2,707.42
-16.81
(-0.62%)
92,021.1500
+724.9500
(0.794%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1182
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9178
恒生指數
26,848.47
+239.99
(+0.90%)
期指(夜)
低水20
26,828
-35
(-0.13%)
國企指數
9,285.41
+65.33
(+0.71%)
科技指數
5,869.79
+6.59
(+0.11%)
大市成交
3,151.92億
股票
2,865.08億
(90.899%)
窩輪
91.25億
(2.895%)
牛熊證
195.60億
(6.206%)
即時更新：13/01/2026 18:00
可賣空股票總成交
2,723.35億
主板賣空
426.43億
(15.658%)
更新：13/01/2026 16:59
上証指數
成交：14,815.74億
4,138.76
-26.53
(-0.637%)
滬深300
4,761.03
-28.89
(-0.603%)
深証成指
14,169.40
-197.51
(-1.375%)
MSCI中國A50
2,707.42
-16.81
(-0.62%)
比特幣
資料由Binance提供
92,021.1500
+724.9500
(0.794%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1182
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9178
