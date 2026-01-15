直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
26,878.57
-121.24
(-0.45%)
26,913
-61
(-0.23%)
高水34
9,256.48
-59.08
(-0.63%)
5,799.80
-108.46
(-1.84%)
2,020.93億
4,113.06
-13.03
(-0.316%)
4,741.04
-0.89
(-0.019%)
14,246.80
-1.80
(-0.013%)
2,697.54
-2.86
(-0.11%)
96,452.0000
-499.7800
(-0.515%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0925
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9323
恒生指數
26,878.57
-121.24
(-0.45%)
期指
高水34
26,913
-61
(-0.23%)
國企指數
9,256.48
-59.08
(-0.63%)
科技指數
5,799.80
-108.46
(-1.84%)
大市成交
2,020.93億
股票
1,793.23億
(88.733%)
窩輪
75.08億
(3.715%)
牛熊證
152.62億
(7.552%)
即時更新：15/01/2026 13:54
可賣空股票總成交
1,383.02億
主板賣空
174.80億
(12.639%)
半日數據，更新：15/01/2026 12:40
上証指數
成交：9,257.54億
4,113.06
-13.03
(-0.316%)
滬深300
4,741.04
-0.89
(-0.019%)
深証成指
14,246.80
-1.80
(-0.013%)
MSCI中國A50
2,697.54
-2.86
(-0.11%)
比特幣
資料由Binance提供
96,452.0000
-499.7800
(-0.515%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0925
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9323
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食...
中醫養生 中醫話

冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食...
Telephone Seat:上世紀的產物，變成今日古董市場...
Fashion The Dapper Style

Telephone Seat:上世紀的產物，變成今日古董市場...
搭機實用英語指南(上)|商務旅客必學5大常見情境英文
辦公室日常 職場英語教室

搭機實用英語指南(上)|商務旅客必學5大常見情境英文
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特09961 攜程集團—Ｓ00700 騰訊控股
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11
大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
德國-批發物價(月率)
即將公佈
15/01/2026 15:00
前值
0.30%
市場預測
--
德國-批發物價(年率)
即將公佈
15/01/2026 15:00
前值
1.50%
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
2.14%
1個月
2.85%
3個月
2.90%
更新：15/01/2026 11:15
評論
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處