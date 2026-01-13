26,877.01
+268.53
(+1.01%)
26,910
+313
(+1.18%)
高水33
9,293.55
+73.47
(+0.80%)
5,885.42
+22.22
(+0.38%)
1,920.31億
4,163.84
-1.45
(-0.035%)
4,790.55
+0.63
(+0.013%)
14,321.80
-45.11
(-0.314%)
2,725.46
+1.23
(+0.05%)
91,374.2100
+78.0100
(0.085%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1109
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9236
恒生指數
26,877.01
+268.53
(+1.01%)
期指
高水33
26,910
+313
(+1.18%)
國企指數
9,293.55
+73.47
(+0.80%)
科技指數
5,885.42
+22.22
(+0.38%)
大市成交
1,920.31億
股票
1,665.20億
(86.715%)
窩輪
73.51億
(3.828%)
牛熊證
181.60億
(9.457%)
即時更新：13/01/2026 12:36
可賣空股票總成交
2,651.22億
主板賣空
427.92億
(16.141%)
更新：12/01/2026 16:59
上証指數
成交：9,667.76億
4,163.84
-1.45
(-0.035%)
滬深300
4,790.55
+0.63
(+0.013%)
深証成指
14,321.80
-45.11
(-0.314%)
MSCI中國A50
2,725.46
+1.23
(+0.05%)
比特幣
資料由Binance提供
91,374.2100
+78.0100
(0.085%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1109
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9236
美製F-16金玉其外，飛行員命懸一線

13/01/2026 08:50
高息定存 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29
美元匯率-最大跌幅
CNY 美元/人民幣
6.9727
-0.0043
-0.062%
CAD 美元/加元
1.3869
-0.0007
-0.051%
EUR 歐元/美元
1.1665
-0.0003
-0.021%
更新：13/01/2026 12:35
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最佳銀行兌換
加元兌港元
電匯客戶買入
5.5993
電匯客戶賣出
5.6111
更新：13/01/2026 12:35:06
