13/01/2026 09:38

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶23點子，報6.9765

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0103，較上個交易日升5點子，三連升，續創2024年9月30日以來15個半月新高，較市場預測偏弱約370點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開23點子，報6.9765，上個交易日即期匯率收盤報6.9742。



美聯儲局主席鮑威爾遭遇訴訟威脅推升市場對美聯儲局獨立性的擔憂，美元回落明顯，這有利於人民幣保持升勢，不過監管層料繼續過濾中間價定價中的單邊預期，大行也會提供流動性，確保市場有序運行。



三菱日聯銀行最新報告認為，中國資產再定價主題延續至2026年，持續吸引外資股票流入；但鑒於中國人行將保持匯率基本穩定作為重要政策目標，預計人民幣升值節奏仍將保持溫和，預計人民幣匯率四季度回落至6.8。(jq)