13/01/2026 16:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌23點子，報6.9765

《經濟通通訊社13日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9765，較上個交易日4時30分收盤價跌23點子，全日在6.9752至6.9790之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現跌39點子，報6.9729。



今日人民幣兌一美元中間價報7.0103，較上個交易日升5點子，三連升，續創2024年9月30日以來15個半月新高，較市場預測偏弱約370點。



市場人士稱，特朗普的最新關稅威脅部分影響市場情緒，但估計市場消化消息後，人民幣仍將穩中小升。



美銀最新觀點稱，2025年12月以來人民幣延續升勢，近期中間價較市場預測水平偏弱，這種情況過去很少發生。若人民幣進一步走強，可能會促使中國人行取消部分措施，特別是遠期售匯風險準備金。(jq)