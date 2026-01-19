13/01/2026 16:37

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中國商務部續徵美韓太陽能級多晶硅反傾銷稅五年，2026年1月14日生效

▷ 2025年期終複審裁定終止措施將致傾銷及損害繼續發生

▷ 對美同時續徵反補貼稅五年，2026年1月14日生效

《經濟通通訊社13日專訊》中國商務部公告，自2026年1月14日（明日）起，對原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶硅繼續徵收反傾銷稅，實施期限為5年。商務部自2014年1月20日起對上述進口產品徵收反傾銷稅，稅率為美國公司53.3%-57%，韓國公司2.4%-48.7%，為期5年，並曾在2020年1月20日起延長實施期限5年。期間，韓國公司的稅率曾在2017年被商務部調整為4.4%-113.8%。2025年1月14日，商務部應中國太陽能級多晶硅產業申請，對此次反傾銷措施進行期終複審調查。複審裁定，如果終止反傾銷措施，原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶硅對中國的傾銷可能繼續或再度發生，對中國太陽能級多晶硅產業造成的損害可能繼續或再度發生。商務部因此根據調查結果，向國務院關稅稅則委員會提出繼續實施反傾銷措施的建議，國務院關稅稅則委員會根據商務部的建議作出延長實施期限的決定。*對美國太陽能級多晶硅繼續徵收反補貼稅，為期五年*與此同時，商務部公告，自2026年1月14日起，對原產於美國的進口太陽能級多晶硅繼續徵收反補貼稅，實施期限為5年。這項反補貼稅自2014年1月20日起徵收，為期5年，美國各公司稅率為0%-2.1%。2020年1月20日，反補貼稅延長實施5年。至2025年1月14日，應中國太陽能級多晶硅產業申請，商務部對這項反補貼措施進行期終複審調查，最終裁定，若終止反補貼措施，美國對相關產品的補貼可能繼續或再度發生，對中國太陽能級多晶硅產業造成的損害可能繼續或再度發生。因此決定再延長實施期限。(sl)