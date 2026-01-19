26,564.89
-280.07
(-1.04%)
26,583
-246
(-0.92%)
高水18
9,137.58
-83.23
(-0.90%)
5,750.43
-71.75
(-1.23%)
1,810.94億
4,109.92
+8.01
(+0.195%)
4,728.40
-3.47
(-0.073%)
14,277.58
-3.50
(-0.025%)
2,683.46
-10.89
(-0.40%)
92,504.7100
-1,168.4300
(-1.247%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0824
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9475
休市美股: 1月19日休市
即時更新：19/01/2026 14:43
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股09888 百度集團－ＳＷ
即將公佈經濟數據
歐元區-消費者物價指數(月率)
即將公佈
19/01/2026 18:00
前值
-0.30%
市場預測
0.20%
歐元區-消費者物價指數(年率)
即將公佈
19/01/2026 18:00
前值
2.10%
市場預測
2.00%
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.24%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.57%
更新：16/01/2026 16:15
