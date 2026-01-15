直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
26,879.42
-120.39
(-0.45%)
26,907
-67
(-0.25%)
高水28
9,256.09
-59.47
(-0.64%)
5,800.15
-108.11
(-1.83%)
2,022.58億
4,113.03
-13.06
(-0.317%)
4,740.85
-1.08
(-0.023%)
14,248.16
-0.44
(-0.003%)
2,697.37
-3.03
(-0.11%)
96,469.1300
-482.6500
(-0.498%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0925
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9323
恒生指數
26,879.42
-120.39
(-0.45%)
期指
高水28
26,907
-67
(-0.25%)
國企指數
9,256.09
-59.47
(-0.64%)
科技指數
5,800.15
-108.11
(-1.83%)
大市成交
2,022.58億
股票
1,794.88億
(88.742%)
窩輪
75.08億
(3.712%)
牛熊證
152.62億
(7.546%)
即時更新：15/01/2026 13:54
可賣空股票總成交
1,383.02億
主板賣空
174.80億
(12.639%)
半日數據，更新：15/01/2026 12:40
上証指數
成交：9,266.13億
4,113.03
-13.06
(-0.317%)
滬深300
4,740.85
-1.08
(-0.023%)
深証成指
14,248.16
-0.44
(-0.003%)
MSCI中國A50
2,697.37
-3.03
(-0.11%)
比特幣
資料由Binance提供
96,469.1300
-482.6500
(-0.498%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0925
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9323
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處