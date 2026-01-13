直播中 : 開市Good Morning - 鮑威爾遭調查 對環球股市有何影響？
直播中 : 開市Good Morning - 鮑威爾遭調查 對環球股市有何影響？
27,011.27
+402.79
(+1.51%)
27,041
+444
(+1.67%)
高水30
9,340.68
+120.60
(+1.31%)
5,972.89
+109.69
(+1.87%)
253.67億
4,167.70
+2.41
(+0.058%)
4,801.09
+11.17
(+0.233%)
14,385.37
+18.46
(+0.128%)
2,732.16
+7.93
(+0.29%)
91,333.6100
+37.4100
(0.041%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1103
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9390
恒生指數
27,011.27
+402.79
(+1.51%)
期指
高水30
27,041
+444
(+1.67%)
國企指數
9,340.68
+120.60
(+1.31%)
科技指數
5,972.89
+109.69
(+1.87%)
大市成交
253.67億
股票
253.67億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：13/01/2026 09:32
可賣空股票總成交
2,651.22億
主板賣空
427.92億
(16.141%)
更新：12/01/2026 16:59
上証指數
成交：839.48億
4,167.70
+2.41
(+0.058%)
滬深300
4,801.09
+11.17
(+0.233%)
深証成指
14,385.37
+18.46
(+0.128%)
MSCI中國A50
2,732.16
+7.93
(+0.29%)
比特幣
資料由Binance提供
91,333.6100
+37.4100
(0.041%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1103
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9390
23
一月
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars 啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
文化藝術 劇場
啟德體育園｜Disney On Ice presents Magic In the Stars
推介度：
23/01/2026 - 25/01/2026
17
一月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》
大型盛事 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會...
推介度：
17/01/2026 - 18/01/2026
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處