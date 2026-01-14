14/01/2026 17:48
《外圍焦點》費城聯儲總裁發表講話，美國公布PPI
▷ 費城聯儲總裁保爾森今晚10:50pm發表經濟前景講話
▷ 美國今晚9:30pm公布11月PPI及零售銷售數據
▷ 美聯儲將於凌晨3:00am發布褐皮書
各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:50pm，費城聯邦儲備銀行總裁保爾森就經濟前景發表講話。11:00pm，美聯儲理事米蘭在德爾菲經濟論壇講座活動上發表題為「監管、供應方和貨幣政策」的演講。11:30pm，英倫銀行副總裁拉姆斯登在倫敦國王學院發表演講。15日凌晨1:00am，亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克參加有關經濟的討論；同一時間，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利參加由威斯康星州銀行家協會主辦的線上全體會議。3:00am，美聯儲發布褐皮書。
數據方面，今晚9:30pm，美國公布11月生產者物價指數，月率升幅料由0.3%收窄至0.2%，年率升幅料維持於2.7%；11月零售銷售月率料由持平升上0.5%。11:00pm，美國公布12月成屋銷售，料由413萬升至422萬，月率升幅料由0.5%擴大至2.2%。
在美國，今日公布業績的公司有：美國銀行(US.BAC)等。(wa)