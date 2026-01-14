26,999.81
+151.34
(+0.56%)
4,126.09
-12.67
(-0.306%)
4,741.93
-19.10
(-0.401%)
14,248.60
+79.20
(+0.559%)
95,053.1000
-360.8900
(-0.378%)
95,053.10
-360.89
-0.378%
3,330.5300
+4.7000
+0.141%
14/01/2026 17:05
美元兌人民幣報6.9731，內地12月貿易順差增至1141億美元
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.140
|99.134
|0.006
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.92/96
|159.15/19
|159.15/19
|歐元/美元
|1.1645/49
|1.1644/48
|1.1643/47
|英鎊/美元
|1.3446/50
|1.3437/41
|1.3421/25
|美元/瑞郎
|0.8020/24
|0.8009/13
|0.8010/14
|美元/加元
|1.3890/94
|1.3885/89
|1.3891/95
|澳元/美元
|0.6691/95
|0.6693/97
|0.6680/84
|紐元/美元
|0.5744/48
|0.5745/49
|0.5734/38
|美元/人民幣
|6.9729/33
|6.9732/36
|6.9778/82
|美元/港元
|7.7982/86
|7.7959/63
|7.8013/17
*上述報價只供參考用