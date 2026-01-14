26,930.92
4,616.3400
+19.5500
+0.425%
14/01/2026 09:08
美匯指數報99.193，美國12月CPI按年升幅維持在2.7%符預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.193
|99.134
|0.059
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|159.23/27
|159.22/26
|159.15/19
|歐元/美元
|1.1640/44
|1.1639/43
|1.1643/47
|英鎊/美元
|1.3424/28
|1.3421/25
|1.3421/25
|美元/瑞郎
|0.8012/16
|0.8012/16
|0.8010/14
|美元/加元
|1.3890/94
|1.3888/92
|1.3891/95
|澳元/美元
|0.6680/84
|0.6681/85
|0.6680/84
|紐元/美元
|0.5736/40
|0.5735/39
|0.5734/38
|美元/人民幣
|6.9762/66
|6.9773/77
|6.9778/82
|美元/港元
|7.8009/13
|7.8008/12
|7.8013/17
上述報價只供參考用