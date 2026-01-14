--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
--
--
(--)
0.00億
4,138.38
-0.38
(-0.009%)
4,760.14
-0.89
(-0.019%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
95,243.4800
-170.5100
(-0.179%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1125
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9178
恒生指數
--
--
(--)
期指
--
--
(--)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
0.00億
股票
--
(--)
窩輪
--
(--)
牛熊證
--
(--)
即時更新：14/01/2026 08:40
可賣空股票總成交
2,723.35億
主板賣空
426.43億
(15.658%)
更新：13/01/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,138.38
-0.38
(-0.009%)
滬深300
4,760.14
-0.89
(-0.019%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
95,243.4800
-170.5100
(-0.179%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1125
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9178
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

03
三月
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季 亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
展覽 文化藝術
亞洲國際博覽館｜亞洲時尚首飾及配飾展 – SEASONS 春季
推介度：
03/03/2026 - 06/03/2026
13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
etnet專輯
Watch Tren...
etnet專輯

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05
大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
JPY 美元/日圓
159.1430
-0.0540
-0.034%
THB 美元/泰銖
31.5200
-0.0100
-0.032%
NZD 紐元/美元
0.5736
-0.0001
-0.021%
更新：14/01/2026 08:35
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
95,243.48
-170.51
-0.179%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,319.7100
-6.1200
-0.184%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
611.6000
-5.4000
-0.875%
更新：14/01/2026 08:35
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處