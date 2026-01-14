14/01/2026 08:03

【外圍經濟】美國12月CPI按年升2.7%，通脹水平未見回落

《經濟通通訊社14日專訊》美國勞工統計局周二（13日）公布最新通脹數據，美國去年12月消費物價指數)CPI)按年上升2.7%，升幅與11月持平，符合市場預期，反映通脹壓力未放緩，但仍高於聯儲局的2%目標水平。 ​

數據顯示，撇除波幅較大的食品及能源價格後，12月核心CPI按年上升2.6%，同樣符合市場預期。按月比較，整體CPI按月微升0.3%，而核心CPI則按月上升0.2%，顯示物價增長動力維持在溫和區間。



由於通脹率連續兩個月維持在2.7%水平，未有進一步回落跡象，市場分析認為這將令聯儲局在制定貨幣政策時陷入兩難。雖然核心通脹保持穩定，但整體物價升幅仍具韌性，或令局方在短期內對減息持審慎態度，以防通脹死灰復燃。(jf)