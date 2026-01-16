14/01/2026 08:23

【國際要聞】韓國前總統尹錫悅因涉嫌內亂罪，被檢方求處死刑

《經濟通通訊社14日專訊》據韓聯社報道，韓國負責調查內亂叛國案的獨立檢察組（獨檢組）周二（13日），就前總統尹錫悅涉嫌發動內亂一案，請求法院判處他死刑。



報道稱，首爾中央地方法院刑事審判第25合議庭，當天就尹錫悅涉嫌發動內亂和7名軍警指揮官涉嫌執行內亂重要任務案，進行結案庭審，獨檢組在庭上提出重判建議。



獨檢組稱，尹錫悅背棄遵守《憲法》、為民爭取自由的職責與使命而實施緊急戒嚴，本質上侵犯國家安全和國民生命權，其目的、手段、執行情況都帶有反國家活動的性質。



此外，尹錫悅出動兵力佔據國會大樓和選舉管理委員會辦公樓，企圖向個別媒體辦公樓斷供水電，是反國家勢力破壞憲法秩序的重大事件，史無前例，犯罪情節極其惡劣。(jf)