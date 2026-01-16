14/01/2026 16:30

【國際要聞】泰國高鐵地盤嚴重意外，起重機擊中客運列車釀最少22死55傷

《經濟通通訊社14日專訊》泰國呵叻府在建高鐵項目周三發生起重機墜落事故，擊中一列客運列車，導致至少22人死亡，55人受傷。



該行駛中的客運列車被起重機擊中，導致車廂起火並脫軌。中國駐泰國大使館表示，暫無中國人傷亡報告。



*毛寧：有關標段是由泰方企業施工*



在北京，外交部發言人毛寧回應有關提問時表示，中方注意到有關事故的報道，對事故造成人員傷亡表示慰問。中國政府高度重視項目和人員的安全，正了解情況，目前看有關標段是由泰方企業施工，事故原因還在調查。



據《曼谷郵報》稱，涉事項目是中泰高速鐵路項目第一路段一部分，該項目於2017年啟動，耗資54億美元。



泰國《民意報》指，涉事項目承建商為泰國的意大利-泰國發展公共有限公司(ITD)。截至去年11月底，該路段的工程進度已經達到99.45%。(jf)