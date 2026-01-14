14/01/2026 08:28

【開市Ｇｏ】美4月減息預期增，工信部要求抵制內捲，快手AI業務月收入強勁

2026年1月14日【要聞盤點】



1、美股周二（13日）顯著受壓，道指收市跌近400點，納指與標指同步回落。市場情緒受雙重打擊，一方面摩根大通整體業績雖優於預期，但核心投行業務表現令人失望，拖累金融板塊領跌；另一方面，美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令市場憂慮央行獨立性，投資者避險情緒升溫。道指收市跌398點，或0.8%，報49191點；標普500指數跌13點，或0.19%，報6963點；納指跌24點，或0.1%，報23709點。中國金龍指數跌149點。日經期貨截至上午8時02分上升40點。



2、美國去年12月CPI按年上升2.7%，升幅與11月持平，符合市場預期，4月減息的概率定價稍增至42%。



3、美國總統特朗普批評美聯儲主席鮑威爾「不是無能，就是腐敗」，並稱計劃未來幾周內公布下任聯儲局主席人選。



4、特朗普呼籲伊朗民眾繼續抗議哈梅內伊政權，並稱美國援助正在途中。特朗普表示將在了解確切死亡人數後採取行動，伊朗防長警告將回應任何「侵略」行為。



5、格陵蘭島排除加入美國的可能性，總理暗示暫時擱置從丹麥獨立的計劃。據報特朗普的北極事務專員稱，美國或在數周或數月內採取具體步驟收購格陵蘭島。



6、摩根大通第四季度投行業務收入意外下滑，承銷與併購諮詢收入雙雙下降。執行長戴蒙表示，銀行需增加支出以保持競爭優勢。



7、中國將於今日公布12月貿易數據，市場預期進出口增速雙雙放緩，貿易順差或略有擴大。



8、加拿大總理卡尼周三起訪華，周五（16日）將與國家主席習近平會晤。消息稱中國擬提議在油菜籽及電動汽車領域與加拿大互作讓步。



9、工信部召開製造業企業座談會，要求行業加強自律，積極參與行業規則制訂，自覺抵制內捲。



10、知名維權投資者、人稱「股壇長毛」的David Webb昨日因轉移性前列腺癌辭世，享年60歲。他與妻子共同持有22間上市公司逾5%股權，市值約10.4億元。



11、電子產品代工大廠龍旗科技(09611)(滬:603341)今日至下周一（19日）招股，計劃全球發行5225.91萬股，每股作價31元，集資額最多達16.2億元，每手100股，入場費3131.26元，預期於下周四（22日）掛牌。





【焦點股】



AI概念股：百度(09888)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988) 晶片股：中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)、上海復旦(01385)

- 美國放寬英偉達H200出口管制，據報中國政府僅特殊情況批准科技公司購買英偉達H200



AI概念股：百度(09888)、騰訊(00700)、阿里巴巴(09988) 人形機械人概念股：優必選(09880)、越疆(02432)

- 工信部印發《推動工業互聯網平台高質量發展行動方案（2026-2028年）》



快手科技(01024)

- 可靈AI去年12月收入突破2000萬美元，年化收入運行率達2.4億美元

- 擬發行美元及人民幣優先票據作一般企業用途



電動車股：比亞迪(01211)、蔚來(09866)、廣汽集團(02238)

- 據悉中國擬與加拿大在油菜籽及電動車上互作讓步



內房股：碧桂園(02007)、龍湖集團(00960)、華潤置地(01109)

- 據報監管部門允許已經進入融資協調機制白名單項目貸款進行展期



光伏股：協鑫科技(03800)、信義光能(00968)、福萊特玻璃(06865)

- 中國繼續對美國進口多晶硅徵收反補貼稅，期限5年



AI眼鏡概念股：小米集團(01810)、阿里巴巴(09988)、理想(02015)

- Meta計劃將AI智能眼鏡年產能翻倍至2000萬副



藥捷安康(02617)

- 擬折讓18%配股淨籌1.9億元



滙豐控股(00005)

- 前主席杜嘉祺將繼續任顧問，駐留時間延長



萬國數據(09698)

- 向DayOne售回部分持股套現30億元，回報率近6.5倍



京東物流(02618)

- 擬溢價35%私有化德邦物流兼撤回上海上市，料涉38億人幣



丘鈦科技(01478)

- 料全年綜合溢利按年升至少4倍



速騰聚創(02498)

- 去年第四季激光雷達銷量升1.8倍，全年升68%



有色金屬股：中國鋁業(02600)、江西銅業(00358)、紫金礦業(02899)

- LME銅庫存降至6個月來最低水平



康龍化成(03759)

- 全年純利跌最多10%，受累非經常性損益下降



富衛集團(01828)

- 新加坡政府投資公司持股降至低於5%





【油金報價】



紐約期油無升跌，報每桶61.12美元



布倫特期油上漲2.49%，報每桶65.46美元



黃金現貨上漲0.42%，報每盎司4605.88美元



紐約期金上漲0.44%，報每盎司4614.71美元