直播中 : 開市Good Morning - 港股市愈戰愈強 Conita 最牛目標睇三萬！
26,928.83
+80.36
(+0.30%)
26,951
+88
(+0.33%)
高水22
9,303.49
+18.08
(+0.19%)
5,905.04
+35.25
(+0.60%)
809.95億
4,175.00
+36.24
(+0.876%)
4,807.20
+46.17
(+0.970%)
14,399.53
+230.13
(+1.624%)
2,733.56
+26.14
(+0.97%)
95,341.6000
-72.3900
(-0.076%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0980
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9061
etnet專輯
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5734
-0.0003
-0.056%
EUR 歐元/美元
1.1637
-0.0005
-0.039%
GBP 英鎊/美元
1.3422
-0.0003
-0.021%
更新：14/01/2026 10:10
最新重要數據
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.33%
公佈日期
12/01/2026 18:30
加拿大-失業率
公佈值
6.80%
公佈日期
09/01/2026 21:30
美國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
09/01/2026 21:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
