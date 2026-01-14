直播中 : hot talk 1點鐘 - 美批准對華出口H200晶片 科技股有強支撐？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 美批准對華出口H200晶片 科技股有強支撐？
26,857.64
+9.17
(+0.03%)
26,890
+27
(+0.10%)
高水32
9,277.56
-7.85
(-0.08%)
5,871.14
+1.35
(+0.02%)
1,930.52億
4,127.66
-11.10
(-0.268%)
4,740.69
-20.34
(-0.427%)
14,157.40
-12.00
(-0.085%)
2,694.51
-12.91
(-0.48%)
95,235.4700
-178.5200
(-0.187%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0999
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9103
恒生指數
26,857.64
+9.17
(+0.03%)
期指
高水32
26,890
+27
(+0.10%)
國企指數
9,277.56
-7.85
(-0.08%)
科技指數
5,871.14
+1.35
(+0.02%)
大市成交
1,930.52億
股票
1,727.47億
(89.482%)
窩輪
76.76億
(3.976%)
牛熊證
126.28億
(6.541%)
即時更新：14/01/2026 13:17
可賣空股票總成交
1,376.04億
主板賣空
180.50億
(13.117%)
半日數據，更新：14/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,771.96億
4,127.66
-11.10
(-0.268%)
滬深300
4,740.69
-20.34
(-0.427%)
深証成指
14,157.40
-12.00
(-0.085%)
MSCI中國A50
2,694.51
-12.91
(-0.48%)
比特幣
資料由Binance提供
95,235.4700
-178.5200
(-0.187%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0999
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9103
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲
世事政情 容我世說

美國企圖管治委內瑞拉的狂想曲
易經看世界

【易經看世界】從九宮飛星看2026年凶星方位：如何化煞？哪方位不宜動土？

中環藍鰭吞拿魚專門店！傳統江戶前壽司手藝+直送豐洲鮮魚，親民...
Travel & Dining Yan Can Taste

中環藍鰭吞拿魚專門店！傳統江戶前壽司手藝+直送豐洲鮮魚，親民...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00285 比亞迪電子09992 泡泡瑪特00981 中芯國際00700 騰訊控股
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05
大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.33%
1個月
2.65%
3個月
2.80%
更新：14/01/2026 11:15
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.51%
更新：13/01/2026 15:48
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1140
更新：14/01/2026 13:15:12
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處