免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 2025年中國進口額18.48萬億元，連續17年全球第二大進口市場

▷ 部分國家限制高技術產品對華出口影響進口規模

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署副署長王軍今日在國新辦記者會上表示，2025年中國進口達到18.48萬億元(人民幣．下同)，規模創歷史新高，將連續17年成為全球第二大進口市場。去年部分大宗商品國際市場價格下行，中國原油、鐵礦砂進口價格下跌一成左右，拉低了整體進口增速1.4個百分點，在此情況下，進口實現增長實屬不易。「需要指出的是，一些國家將經貿問題政治化，以各種理由限制高技術產品對華出口，否則我們會進口更多。」他介紹，隨著中國經濟持續回升向好，生產增勢平穩、消費需求擴大帶動進口趨穩，從6月開始，進口連續七個月保持同比增長，12月增速進一步加快到4.4%。中國積極擴大進口，開展「出口中國」系列活動；成功舉辦第八屆進博會，參展企業的數量再創新高，意向成交金額超過800億美元，成為世界各國企業通向中國經濟大海的入海口。此外，海關新增准入來自65個國家和地區的190種農食產品，去年全年進口農產品近1.5萬億元，在海關註冊的農食產品境外企業增加8.3萬家，累計數量超過50萬家。去年中國還進口了近30億噸的大宗商品，增加1.1%；進口超7.4萬億元的機電產品，增長5.7%。他又指出，去年中國自全球130多個國家和地區的進口實現增長，較2024年增加7個。自亞洲、拉美、非洲進口值分別增長3.9%、4.9%和6%；對已建交的最不發達國家實施100%稅目產品零關稅，自上述國家進口增長9%。