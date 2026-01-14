14/01/2026 10:14

【聚焦數據】中國去年「新三樣」出口增逾27%，進口連續三個季度增長

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署發布，去年中國高技術產品出口5.25萬億元（人民幣．下同），增長13.2%。「新三樣」（新能源汽車、鋰電池、光伏）、風力發電機組等綠色產品出口分別增長27.1%、48.7%。自主品牌產品出口增長12.9%，佔出口總值的比重提升1.4個百分點。



海關稱，在國際市場價格下降的情況下，自二季度起，中國進口連續3個季度保持增長。全年進口機電產品7.41萬億元，增長5.7%，其中電子元件、電腦零部件進口分別增長9.7%、20%。原油、金屬礦砂等大宗商品進口量分別增加4.4%、5.2%。乾鮮瓜果、食用植物油等消費品進口分別增長5.6%、16.6%。



中國有進出口記錄的經營主體超過78萬家。其中，民營企業繼續發揮外貿「主引擎」作用，進出口26.04萬億元，增長7.1%，佔進出口總值的比重提升至57.3%。