27,071.92
+223.45
(+0.83%)
27,115
+252
(+0.94%)
高水43
9,359.53
+74.12
(+0.80%)
5,957.86
+88.07
(+1.50%)
1,561.30億
4,188.24
+49.48
(+1.196%)
4,812.48
+51.45
(+1.081%)
14,449.57
+280.17
(+1.977%)
2,731.93
+24.51
(+0.91%)
95,543.9600
+129.9700
(0.136%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1019
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9116
恒生指數
27,071.92
+223.45
(+0.83%)
期指
高水43
27,115
+252
(+0.94%)
國企指數
9,359.53
+74.12
(+0.80%)
科技指數
5,957.86
+88.07
(+1.50%)
大市成交
1,561.30億
股票
1,376.11億
(88.139%)
窩輪
66.85億
(4.281%)
牛熊證
118.34億
(7.580%)
即時更新：14/01/2026 11:45
可賣空股票總成交
2,723.35億
主板賣空
426.43億
(15.658%)
更新：13/01/2026 16:59
上証指數
成交：8,916.71億
4,188.24
+49.48
(+1.196%)
滬深300
4,812.48
+51.45
(+1.081%)
深証成指
14,449.57
+280.17
(+1.977%)
MSCI中國A50
2,731.93
+24.51
(+0.91%)
比特幣
資料由Binance提供
95,543.9600
+129.9700
(0.136%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1019
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9116
即將公佈經濟數據
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
14/01/2026 14:00
前值
14.80%
市場預測
--
美國-抵押貸款市場指數
即將公佈
14/01/2026 20:00
前值
0.30%
市場預測
--
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.46%
1個月
2.69%
3個月
2.83%
更新：13/01/2026 11:15
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.2121
更新：14/01/2026 11:40:21
最新
人氣
