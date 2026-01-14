14/01/2026 10:44

【聚焦數據】中國去年對美國進出口4.01萬億元，佔中國外貿總值8.8%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良今日在國新辦發布會表示，據中國海關統計，2025年中國對美國進出口4.01萬億元（人民幣．下同），佔中國進出口總值的8.8%。據美方統計，2025年前10個月，美國對中國進出口3736.4億美元，佔美國進出口總值的7.8%。



他表示，去年，中美兩國元首多次通話並在韓國釜山實現了成功會晤，達成一系列重要共識，雙方經貿團隊經過多輪磋商，取得積極成果，中美經貿關係階段性緩和。根據雙方的貨物貿易統計數據，中國是美國第三大出口目的地國、第三大進口來源國，美國是中國第一大貨物出口目的地國、第三大進口來源國。



他認為，中美經貿的本質是互利共贏。維護中美經貿關係穩定、健康、可持續發展，有利於兩國，也有利於世界。中美雙方應當共同落實好兩國元首共識，通過對話協商，不斷壓縮問題清單、拉長合作清單，使中美經貿關係成為中美關係的「壓艙石」和「推進器」。