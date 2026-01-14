27,071.18
+222.71
(+0.83%)
27,113
+250
(+0.93%)
高水42
9,360.41
+75.00
(+0.81%)
5,958.73
+88.94
(+1.52%)
1,563.11億
4,188.24
+49.48
(+1.196%)
4,812.48
+51.45
(+1.081%)
14,449.57
+280.17
(+1.977%)
2,731.93
+24.51
(+0.91%)
95,539.6700
+125.6800
(0.132%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1019
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9116
恒生指數
27,071.18
+222.71
(+0.83%)
期指
高水42
27,113
+250
(+0.93%)
國企指數
9,360.41
+75.00
(+0.81%)
科技指數
5,958.73
+88.94
(+1.52%)
大市成交
1,563.11億
股票
1,374.98億
(87.964%)
窩輪
68.91億
(4.408%)
牛熊證
119.22億
(7.627%)
即時更新：14/01/2026 11:45
可賣空股票總成交
2,723.35億
主板賣空
426.43億
(15.658%)
更新：13/01/2026 16:59
上証指數
成交：8,916.71億
4,188.24
+49.48
(+1.196%)
滬深300
4,812.48
+51.45
(+1.081%)
深証成指
14,449.57
+280.17
(+1.977%)
MSCI中國A50
2,731.93
+24.51
(+0.91%)
比特幣
資料由Binance提供
95,539.6700
+125.6800
(0.132%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1019
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9116
即市人氣股
00285 比亞迪電子01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00981 中芯國際02318 中國平安
英鎊兌港元
電匯客戶買入
10.4269
電匯客戶賣出
10.4652
更新：14/01/2026 11:45:03
美元匯率-最大跌幅
THB 美元/泰銖
31.4520
-0.0780
-0.247%
SEK 美元/瑞典克朗
9.2145
-0.0078
-0.085%
SGD 美元/坡元
1.2876
-0.0009
-0.068%
更新：14/01/2026 11:45
