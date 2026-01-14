14/01/2026 11:36

【數據解讀】海關：去年中國對歐盟進出口5.93萬億元，增6%

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明14日北京專電》海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良今日在國新辦發布會表示，據中國海關統計，2025年中國對歐盟進出口5.93萬億元（人民幣．下同），增長6%，佔中國進出口總值的13%，拉動中國進出口增長0.8個百分點。



歐方的數據顯示，2025年前10個月，歐盟對華貿易總額超過7000億美元，佔歐盟進出口總值的14.5%，拉動歐盟進出口增長超過0.8個百分點。中歐經濟高度互補，利益深入交融。



*中歐超四分一貿易為高技術產品*



他表示，歐盟是中國消費者的第一大進口來源地和第一大出口市場，分別佔中國相關產品進口總值的26.8%和出口總值的16.2%。自歐盟進口箱包、醫療保健品、乘用車、化妝品佔中國同類產品進口比重都在四成以上，中國對歐盟出口電子電器、服裝、廚房用品分別增長3.4%、3.7%和3.6%，眾多優質消費品進一步豐富了中歐消費者的選擇。



中歐之間超過四分之一的貨物貿易集中在高技術產品領域。2025年，中國對歐盟出口高技術產品增長7.5%，自歐盟進口的高技術產品增長11.1%；中國對歐盟出口風力發電機組增長65.9%，出口直流充電樁和儲能電池等電工器材增長25.4%；中國自歐盟進口循環利用型產品增長18.9%。