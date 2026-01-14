26,999.81
+151.34
(+0.56%)
26,973
+110
(+0.41%)
低水27
9,315.56
+30.15
(+0.32%)
5,908.26
+38.47
(+0.66%)
3,403.93億
4,126.09
-12.67
(-0.306%)
4,741.93
-19.10
(-0.401%)
14,248.60
+79.20
(+0.559%)
2,700.40
-7.02
(-0.26%)
95,212.7900
-201.2000
(-0.211%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1015
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9100
即時更新：14/01/2026 16:22
可賣空股票總成交
1,376.04億
主板賣空
180.50億
(13.117%)
半日數據，更新：14/01/2026 12:40
資料由Binance提供
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
紐元兌港元
電匯客戶買入
4.4931
電匯客戶賣出
4.4733
更新：14/01/2026 16:20:26
即將公佈經濟數據
美國-抵押貸款市場指數
即將公佈
14/01/2026 20:00
前值
0.30%
市場預測
--
美國-生產者物價指數(月率)
即將公佈
14/01/2026 21:30
前值
0.30%
市場預測
0.20%
最新重要數據
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
13/01/2026 21:30
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.33%
公佈日期
12/01/2026 18:30
加拿大-失業率
公佈值
6.80%
公佈日期
09/01/2026 21:30
