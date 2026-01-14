14/01/2026 12:03

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 許正宇將於1月26-27日亞洲金融論壇發布黃金中央清算系統建設計劃

▷ 論壇新增「全球產業峰會」，逾3600人參與，含60國高層決策者

▷ 首日簽署黃金市場合作備忘錄，推進與內地市場互聯互通 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社14日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇在撰寫財庫論網誌時表示，2026年伊始，正值國家「十五五」規劃開局之年，這份重要藍圖將引領未來五年高質量發展新篇章。規劃建議強調，須因地制宜發展新質生產力，暢通國內國際雙循環，深化改革開放，推動綠色低碳轉型與數字經濟深度融合。這不僅為全國經濟社會發展指明方向，也為香港作為國際金融中心帶來重大機遇與新使命。香港必將主動融入和服務國家發展大局，發揮獨特優勢，助力實體經濟邁向高質量發展。香港金融業一向承擔連接內地與全球的重要橋樑角色。在「十五五」啟航之年，香港更須推動金融與實體經濟深度融合。一直以來，香港憑藉自由開放的市場環境、健全法治及與國際接軌的金融體系，成功支撐全球貿易與投資；如今，香港正加快轉型為專業服務中心，為企業提供涵蓋貿易融資、供應鏈管理、風險管理及創新投資等的全方位支援。這一方向與國家政策高度契合，特別呼應了提升產業鏈自主可控、發展先進製造業集群，以及推進高水平對外開放等目標。香港的金融服務正由單純的資本流動，邁向深度賦能實體產業，協助企業在全球供應鏈重構中增強韌性、把握新機。為促進這一進程，政府將於1月26日至27日舉辦第十九屆亞洲金融論壇(AFF)，並首次新增「全球產業峰會」(Global Business Summit)環節。論壇將以「變局中協力 新局中多贏」為主題，匯聚全球金融與產業領袖，探討在複雜多變的國際環境中實現共贏。預期將吸引超過3600名來自60個國家及地區的參與者，其中逾八成為企業首席執行官或高層決策者。論壇內容涵蓋全球經濟展望、資產與財富管理、綠色金融、可持續轉型等熱點議題，並重點探討金融如何更有效服務實體經濟。論壇首日將舉行開幕儀式，聚焦宏觀經濟形勢及多邊合作，並設有與黃金市場發展相關的合作備忘錄簽署儀式。這是推進香港黃金市場發展的重要一步，屆時將發布加強黃金中央清算系統建設的最新計劃，為未來與內地市場互聯互通做好準備。此舉既呼應建設金融強國的國家戰略，也為全球投資者提供更完善的避險與資產配置工具，建立香港作為國際黃金交易樞紐的地位。同日還將舉行專場論壇，深入分析全球黃金市場的最新趨勢，為投資者提供前瞻洞見。(bn)