直播中 : hot talk 1點鐘 - 美批准對華出口H200晶片 科技股有強支撐？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 美批准對華出口H200晶片 科技股有強支撐？
26,877.09
+28.62
(+0.11%)
26,917
+54
(+0.20%)
高水40
9,284.40
-1.01
(-0.01%)
5,876.42
+6.63
(+0.11%)
1,939.67億
4,125.09
-13.67
(-0.330%)
4,738.00
-23.03
(-0.484%)
14,147.77
-21.63
(-0.153%)
2,698.04
-9.38
(-0.35%)
95,239.9800
-174.0100
(-0.182%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0999
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9103
恒生指數
26,877.09
+28.62
(+0.11%)
期指
高水40
26,917
+54
(+0.20%)
國企指數
9,284.40
-1.01
(-0.01%)
科技指數
5,876.42
+6.63
(+0.11%)
大市成交
1,939.67億
股票
1,736.63億
(89.532%)
窩輪
76.76億
(3.958%)
牛熊證
126.28億
(6.510%)
即時更新：14/01/2026 13:17
可賣空股票總成交
1,376.04億
主板賣空
180.50億
(13.117%)
半日數據，更新：14/01/2026 12:40
上証指數
成交：10,827.62億
4,125.09
-13.67
(-0.330%)
滬深300
4,738.00
-23.03
(-0.484%)
深証成指
14,147.77
-21.63
(-0.153%)
MSCI中國A50
2,698.04
-9.38
(-0.35%)
比特幣
資料由Binance提供
95,239.9800
-174.0100
(-0.182%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0999
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9103
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣...
Fashion

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣...
3分鐘熱炒股點評

【3分鐘熱炒股點評】中移動(0941)表現反覆 值得低撈？中資電訊股仍係明年收息之選？
季節性流感|葛根湯:感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌...
好營養 樂本健．健康教室

季節性流感|葛根湯:感冒初期服用最有效！亦可舒緩肩頸僵硬、肌...
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ00285 比亞迪電子09992 泡泡瑪特00981 中芯國際00700 騰訊控股
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

格陵蘭島主權、特朗普的私慾、北約內部衝突

13/01/2026 16:05
大國博弈

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

12/01/2026 17:29
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
美國-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.70%
公佈日期
13/01/2026 21:30
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.33%
公佈日期
12/01/2026 18:30
加拿大-失業率
公佈值
6.80%
公佈日期
09/01/2026 21:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,633.7100
+36.9200
+0.803%
XAG 白銀現貨
90.8572
+3.0220
+3.441%
更新：14/01/2026 13:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
95,239.98
-174.01
-0.182%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,336.7800
+10.9500
+0.329%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.2438
+0.0052
+2.179%
更新：14/01/2026 13:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處