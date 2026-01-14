14/01/2026 11:35
《港元利率》港元拆息普遍向下，一個月拆息連跌四日報2.65厘
《經濟通通訊社14日專訊》港元拆息普遍向下，而與樓按相關的一個月拆息連跌四日報2.64786厘，跌4.214基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.80071厘，跌3.34基點。
隔夜息報1.32917厘，跌13.488基點；一周拆息跌22.809基點，報2.00798厘，兩周則跌25.44基點，報2.07131厘。長息方面，六個月拆息跌1.089基點，報2.94024厘，一年期則升1.274基點，報2.99899厘。
港元匯價今日在7.78024-7.7985之間上落，最新報7.7986。
資料來源：香港銀行公會
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|1.32917
|-13.488
|一周
|2.00798
|-22.809
|兩周
|2.07131
|-25.44
|一個月
|2.64786
|-4.214
|兩個月
|2.72464
|-7.982
|三個月
|2.80071
|-3.34
|六個月
|2.94024
|-1.089
|一年
|2.99899
|+1.274
