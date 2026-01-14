14/01/2026 16:44

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 富達國際張宇翔發表市場動態及資產配置分析

▷ 市場關注企業盈利韌性與政策寬鬆程度

▷ 多國政策維持寬鬆金融環境 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道14日專訊》富達國際基金經理張宇翔發表文章，分析近期市場動態並提出對全球資產配置的看法，詳情如下：踏入新一年之際，市場關注度仍圍繞兩個主軸：企業盈利韌性與政策環境寬鬆程度。通脹雖仍高於各大央行的長期目標，但趨勢持續走緩，並未改變聯儲局偏寬鬆的政策方向；配合多國政府在增長與就業上的穩健支持，整體金融條件仍屬寬鬆。誠然，美國勞動市場降溫與薪資動能變化是潛在風險，但在鴿派的聯儲局結構下，衝擊相對可控。同時，下行風險已較早前降低，然而多項利好因素已反映於資產價格，選股與精準布局的重要性顯著提升。在股票市場方面，維持正向但審慎的態度，並偏好在市場回調時分批部署。企業財報整體勝預期，持續為股市提供支撐。美國股市方面，儘管大型股估值偏高，但其企業盈利能力、生產力提升以及穩健的資產負債表，構成重要防護。富達團隊對美股評等為增持，並持續看好增長型與品質型股票，相關投資機會亦擴散至大型科技股以外範疇。歐洲股市展現正向推動力，企業盈利動能回溫，加上市場籌碼結構改善，值得投資者留意；從技術面來看，市場廣度提升、空頭回補告一段落，也有助修復投資情緒，惟投資者風險偏好仍略顯保守。信用債方面，整體態度仍偏謹慎。高收益債在基本面穩健的前提下，特別是短存續期債，仍能提供具吸引力的利息；相較之下，投資級別債在風險調整後的回報空間有限。近期個別違約事件提醒投資者需留意資產選擇，但對整體信貸市場系統性風險影響有限。新興市場債市整體維持中性配置，但相對偏好本地貨幣債。在政府債方面，對已開發市場整體維持中性態度。富達團隊更關注利率波動與政策變化對債券表現的影響。其中，英國政府債評級仍具吸引力且基本面逐步改善，維持結構性正向。日本政府債則因財政需求上升與日本央行加息進程，孳息率可能面臨上行壓力。美國政府債短期內仍需留意通脹風險與聯儲局政策不確定性，表現可能較震盪。新興市場中，偏好實質利率較高、具減息空間的本地貨幣債，例如巴西、墨西哥與南非。整體而言，政府債在投資組合中仍扮演分散與穩定角色，配置上應保持彈性，並視市場環境動態調整。最後，在現金與貨幣配置上，短期對美元維持較中性的態度，主要反映近期利率水平仍具支撐，且市場對聯儲局政策路徑的預期仍存在反覆調整空間。中期而言，隨著聯儲局逐步啟動減息周期、資金結構出現調整，美國經濟動能放緩，美元面臨走弱的風險仍需審慎看待。相對而言，歐元因歐洲央行幾乎停止加息、法國政治風險已反映在價格中，具一定吸引力；英鎊則因不確定性上升而承壓。同時，持續看好部分新興市場貨幣。至於黃金，長期基本面仍利好，但在價格上漲後，適度獲利了結為合理策略。*投資建議與風險管控：精準選股、分散風險、動態再平衡*面對部分利好因素已反映、基本面仍偏樂觀的環境，該行建議投資者股票採「核心-衛星」架構，核心配置品質與現金流穩健的大型股，衛星個別加入中型股與新興市場領域；債券以「短存續期收益及選擇性利差」為主軸，提升組合現金流與下行防護；外匯上減持美元、增配歐元與部分新興市場貨幣，並以期貨或選擇權管理波動風險；黃金維持策略性持有，價格創高後可分段獲利。整體而言，以全球多元配置與動態再平衡策略，靈活應對風險並捕捉新一輪的結構性機會。(hl)*編者按:本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。