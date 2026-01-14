14/01/2026 15:56

《經濟時評》DWS：美國上月勞動市場數據喜憂參半，聯儲局毋須急於行動

《環富通基金頻道14日專訊》DWS首席美國經濟學家Christian Scherrmann指，美國12月勞動市場數據喜憂參半，新增職位由5.6萬放緩至5萬，但仍屬健康水平；失業率跌幅則超出預期，由修正後的4.5%（原報4.6%）降至4.4%。勞動參與率亦略為回落，由62.5%降至62.4%。



*勞動市場面臨就業需求下降，失業率疲軟接近充分就業*



不過，大部分新增就業來自失業人口重返職場。商品生產行業招聘表現欠佳，職位減少達2.1萬；而服務業（+5.8萬）及公共部門（+1.3萬）的職位均有所增加。此情況與PMI數據一致，卻與製造業活動正在增加的說法有所矛盾。薪資則從上月的0.2%微升至0.3%。與此同時，每周平均工時由34.3小時微跌至34.2小時，進一步證明勞動市場目前並非令物價加速受壓的主要來源，意味著通脹主要仍受關稅相關的暫時性因素所影響。



整體而言，這份報告表明目前勞動市場正面臨就業需求下降而企業暫無需要增聘人員的狀況。失業率4.4%或許略見疲軟，但已接近充分就業水平，意味著聯儲局宜維持中性貨幣政策，毋須急於採取行動，因為穩健的勞動市場減低了即時行動的必要性。若勞動市場維持現況，預計未來數月市場焦點將更集中於通脹數據。(wa)