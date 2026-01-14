14/01/2026 15:56

《環富通基金頻道14日專訊》道富投資管理發表最新黃金監測報告指，2025年現貨黃金價格飆升65%，創下自1979年以來最強勁的實質及名義年度回報。值得注意的是，黃金ETF市場在11月至12月面對投資者獲利回吐的壓力仍展現韌性。儘管第四季向來是黃金流動性的傳統淡季，且美股估值創歷史新高，實物支持黃金ETF在2025年最後數月仍錄得強勁資金流入。*受惠地緣政局，全球債務激增、央行黃金需求等因素*鑑於委內瑞拉最新地緣政治發展，加上全球債務激增、美國股債相關性、聯儲局政策、各國央行黃金需求及潛在波動性衝擊等不確定因素，黃金在2026年前景依然看俏。考慮到近期價格動力及地緣政治局勢，現貨黃金今年突破每盎司5000美元的機率，已高於我們早前所預測的30%。金價重估向上，繼2024至2025年的歷史性牛市後，未來6至9個月有望再創新高，突破每盎司5000美元大關。2025年全球政府及企業債務激增，支撐黃金需求。股市估值偏高且不確定性升溫，黃金發揮對沖作用。央行持續購金，支撐價格缺乏彈性的實物需求。2025年黃金ETF資金流入創新高（以美元計），並有望於2026年延續。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。