14/01/2026 09:22
【聚焦人幣】人幣中間價貶17點子，止三連升，報7.0120
《經濟通通訊社14日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報7.0120，較上個交易日跌17點子，止三連升，較市場預測偏弱逾310點，上個交易日報7.0103。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|7.0120
|+17.00
|1歐元/人民幣
|8.1423
|-40.00
|100日圓/人民幣
|4.3958
|-264.00
|1港元/人民幣
|0.8988
|-3.00
|1英鎊/人民幣
|9.3850
|-188.00
|1澳元/人民幣
|4.6712
|-115.00
|1紐元/人民幣
|4.0086
|-174.00
|1新加坡/人民幣
|5.4261
|-107.00
|1瑞郎/人民幣
|8.7281
|-301.00
|1加元/人民幣
|5.0328
|+20.00
|1人民幣/林吉特
|0.5796
|-8.00
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.2890
|+509.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.3436
|-10.00
|1人民幣/韓元
|211.3000
|+82.00