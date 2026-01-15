14/01/2026 08:26

【ＡＩ】美國正式批准向中國出口英偉達H200芯片

《經濟通通訊社14日專訊》美國特朗普政府周二（13日）正式為英偉達(US.NVDA)向中國出售其第二強大的人工智能芯片開了綠燈，聯邦政府公報顯示，美國放寬了向中國出口H200芯片的監管規定，會出台一項預計將啟動該芯片對華出口的規則。



根據規定，這些芯片在運往中國之前，將由第三方測試實驗室進行審查，以確認其技術性的人工智能能力。英偉達需要證明美國有足夠的H200芯片，而中國客戶則必須展示「充分的安全程序」，並且不能將芯片用於軍事目的。



英偉達和中國駐華盛頓大使館沒有立即回應《路透》置評請求。



美國總統特朗普上月宣布將允許H200芯片對華銷售，作為交換，美國政府將收取25%的費用。這一決定招致了美國政界對華鷹派的抨擊，因為他們擔心這些芯片將增進北京的軍事力量，並削弱美國在人工智能領域的優勢。



中國方面，外媒早前報道指，中國準備允許本地企業在特定商業用途下，向英偉達購買H200芯片。阿里巴巴(09988)與字節跳動已私下知會英偉達，兩家公司各自有意訂購超過20萬顆H200芯片。(ry)