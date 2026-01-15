直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
直播中 : hot talk 1點鐘 - 港股初步目標達陣？
26,879.06
-120.75
(-0.45%)
26,913
-61
(-0.23%)
高水34
9,255.57
-59.99
(-0.64%)
5,800.19
-108.07
(-1.83%)
2,022.96億
4,113.29
-12.80
(-0.310%)
4,740.85
-1.08
(-0.023%)
14,245.83
-2.77
(-0.019%)
2,696.12
-4.28
(-0.16%)
96,452.9900
-498.7900
(-0.514%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0925
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9323
即時更新：15/01/2026 13:54
可賣空股票總成交
1,383.02億
主板賣空
174.80億
(12.639%)
半日數據，更新：15/01/2026 12:40
