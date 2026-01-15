14/01/2026 08:46

【ＡＩ】中國據報告知科企，只在特殊情況下批准購英偉達H200芯片

《經濟通通訊社14日專訊》科技媒體《The Information》引述兩位知情人士報道，中國政府本周告知部分科技公司，只有在用於大學研發實驗室等特殊情況下，才會批准採購英偉達(US.NVDA)的H200人工智能芯片。



這一最新指示表明，北京可能已認定，相比讓國內人工智能開發者獲得先進海外算力芯片，保護本土芯片產業更為重要。



報道稱，政府官員下達的指示刻意保持了模糊性，他們對科技公司說，只有在「必要」時才能購買這些芯片，但並未明確界定何為「必要」。這為未來在中美關係改善的情況下鬆動立場留下了空間。



上述兩名知情人士表示，中國政府擬與更多企業召開會議傳達相關指示，但尚不清楚屆時是否會出台新的指導意見。目前尚不清楚中國企業將如何執行以及政府會如何落實上述指示，美國政府已宣布正式放寬了對華出口H200芯片的監管規定。(ry)