14/01/2026 16:51

【ＡＩ】路透：中國海關指示不允許英偉達H200入境

《經濟通通訊社14日專訊》美國特朗普政府早前宣布放寬對英偉達(US.NVDA)人工智能芯片H200出口中國的監管規定，但《路透》引述知情人士報道稱，中國海關當局本周告訴海關人員，英偉達的H200芯片目前不被允許進入中國。



報道稱，中國政府官員周二（13日）還召集國內科技公司開會，明確指示他們除非必要不得購買這種芯片。「官員的措詞非常嚴厲，目前基本上就是禁令，不過如果情況發生變化，未來可能會有所改變。」其中一位知情人士說。



消息人士稱，中國當局沒有說明發布上述指令的原因，也沒有表明這是一項正式禁令還是臨時措施。《路透》尚未立即確認這些指令是否適用於現有訂單，還是僅限於新訂單。



雖然中國企業需求旺盛，但目前仍不清楚北京是否想徹底禁止該芯片進口，以讓本土芯片公司能夠得以發展，還是仍在斟酌限制措施，或者這些措施是否會被用作與華盛頓談判的策略。(ry)