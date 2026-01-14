27,068.77
+220.30
(+0.82%)
27,111
+248
(+0.92%)
高水42
9,359.31
+73.90
(+0.80%)
5,958.12
+88.33
(+1.50%)
1,563.58億
4,188.24
+49.48
(+1.196%)
4,812.48
+51.45
(+1.081%)
14,449.57
+280.17
(+1.977%)
2,731.93
+24.51
(+0.91%)
95,549.9900
+136.0000
(0.143%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1019
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9116
30
一月
中環 PMQ 元創方｜茶迴2026 中環 PMQ 元創方｜茶迴2026
商場活動 文化藝術
中環 PMQ 元創方｜茶迴2026
推介度：
30/01/2026 - 01/02/2026
免費
22
十二月
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法 中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
大型盛事 節慶活動
中環海濱活動空間｜AIA友邦嘉年華12.22重返中環海濱！門票限時85折優惠＋免費門票及代幣方法
推介度：
22/12/2025 - 01/03/2026
00285 比亞迪電子01810 小米集團－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特00981 中芯國際02318 中國平安
etnet專輯
etnet專輯

HIBOR 同業拆息
隔夜
1.33%
1個月
2.65%
3個月
2.80%
更新：14/01/2026 11:15
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
95,549.99
+136.00
+0.143%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
3,338.7800
+12.9500
+0.389%
Stellar-恒星幣-XLM XLM 恒星幣
0.2433
+0.0047
+1.970%
更新：14/01/2026 11:45
