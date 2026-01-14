14/01/2026 10:30

《Ａ股焦點》有色金屬板塊活躍，翔鷺鎢業漲停，鎢市價格上行

《經濟通通訊社14日專訊》有色板塊表現活躍，小金屬、貴金屬方向領漲，翔鷺鎢業(深:002842)、湖南白銀(深:002716)漲停，安泰科技(深:000969)升8.6%，錫業股份(深:000960)升7.5%，白銀有色(滬:601212)漲6.4%，山金國際(深:000975)揚3.4%，紫金礦業(滬:601899)、赤峰黃金(滬:600988)、章源鎢業(深:002378)等跟漲。



消息面上，1月以來鎢市持續上漲，截至1月11日，鎢粉價格突破110萬元人民幣/噸大關，鎢精礦衝至46.4萬元人民幣/標噸，均創歷史新高。此外滬錫期貨主力合約盤中大漲7%，刷新歷史高點。



黃金和白銀的漲勢重燃，金價1月12日首次突破每盎司4600美元，白銀亦創每盎司86.22美元的紀錄高位；大型經紀商預測金價上看5000美元，因一系列因素提升了黃金的避險吸引力。(ry)