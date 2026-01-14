26,999.81
+151.34
(+0.56%)
26,973
+110
(+0.41%)
低水27
9,315.56
+30.15
(+0.32%)
5,908.26
+38.47
(+0.66%)
3,403.93億
4,126.09
-12.67
(-0.306%)
4,741.93
-19.10
(-0.401%)
14,248.60
+79.20
(+0.559%)
2,700.40
-7.02
(-0.26%)
95,240.9700
-173.0200
(-0.181%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1015
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9100
新聞
新聞 新聞評論
HIBOR 同業拆息
隔夜
1.33%
1個月
2.65%
3個月
2.80%
更新：14/01/2026 11:15
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
