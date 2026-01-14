14/01/2026 09:36

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶34點子，報6.9799

《經濟通通訊社14日專訊》人民幣兌一美元中間價今報7.0120，較上個交易日跌17點子，止三連升，較市場預測偏弱逾310點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開34點子，報6.9799，上個交易日即期匯率收盤報6.9765。



日本可能重新大選的消息引發日圓大幅回落，美元被動反彈，人民幣也受間接影響升勢放緩，不過春節前市場仍偏結匯，即期也有望延續穩中偏升走勢。



一中資行交易員稱，近段時間中國股市持續回溫，同時季節性因素下企業結匯較多，而美指反彈後走穩，人民幣仍具升值動能。「但短期市場總體均衡，缺乏新的敘事主線。」他稱，預計人民幣將維持區間波動。



瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧表示，短期人民幣確實面臨一定升值壓力，中國人行還是會通過中間價的調整，以避免單邊預期的自我實現。中長期來看，預計今年上半年人民幣偏強，下半年可能會略微回到「7」左右。